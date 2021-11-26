Создано устройство для чтения текста кожей, без глаз

Система работает так: сначала компьютерная программа переводит текст в английский, затем конвертирует это в звуковые единицы, которые далее становятся вибрациями. Каждый звук имеет свою вибрацию. Она чувствуется на руке через рукав.

Один из участников исследования научился интерпретировать язык вибрации за один месяц, практикуясь в течение часа каждые два дня. Теперь она может понимать людей с помощью вибраций.

Команда исследователей работала над производством рукава в течение года и хочет и дальше развивать разработку. В настоящее время пользователи могут чувствовать и понимать письменный язык, но, как утверждают авторы, в ближайшем будущем станет возможным преобразование разговорной речи непосредственно в вибрации.