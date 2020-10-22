Создано устройство для измерения остроты перца чили

Прототип гаджета Chilica-Pod использует одноразовые электрохимические сенсорные полоски на бумажной основе. В их состав входят графеновые нанопластинки с добавлением атомов азота.

Высушенный перец нужно смешать с раствором, содержащим этанол. Затем этот раствор попадает на одну из полосок. Перец содержит вещество капсаицин — именно оно придаёт остроту. Поэтому прибор измеряет концентрацию капсаицина. Чем выше концентрация, тем большее напряжение выдаёт устройство.

Уровень остроты отображается на экране подключённого смартфона. Нужно лишь установить специальное приложение.

Прибор уже протестировали на шести типах перца чили. Точность у него высока.