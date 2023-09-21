Создано устройство для измерения желания почесаться

Устройство в виде кольца, надеваемое на указательный палец, использует акселерометр для регистрации движений пальцев, связанных с почесыванием. Отличительной особенностью устройства является его способность измерять интенсивность с помощью контактного микрофона.

Он регистрирует вибрации, возникающие при движении ногтей по коже, и получает данные, которые, обрабатываясь вместе с информацией акселерометра, поступают на печатную плату, расположенную на предплечье. Затем алгоритмы машинного обучения присваивают каждой царапине оценку интенсивности от 0 до 10.

Помимо клинических применений, носимый прибор может использоваться для тестирования лекарств, снимающих зуд, или для помощи пациентам в отслеживании симптомов.