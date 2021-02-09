Наука и технологии
Сегодня в 16:46
Создано устройство для определения коронавируса с помощью смартфона
Можно делать тестирование дома
Учёные из Университета Лилля создали тест для определения коронавируса с помощью смартфона. Для этого понадобится лишь устройство в виде флеш-накопителя.
Новая разработка учёных позволит провести тестирование в домашних условиях. Специальный девайс надо вставить в разъём смартфона. В устройство же надо, в свою очередь, вставить одноразовую полоску. На эту полоску помещают образцы, взятые из носа. Девайс проанализирует их за 10 минут и покажет на экране смартфона результат теста.
Сообщается, что датчик реагирует на спайк-протеины, которыми окружён коронавирус. Их появление «меняет силу электрического сигнала на его электродах». Точность тестирования равна 90%. Устройство прошло клинические испытания. В будущем девайс улучшат, и он сможет использовать в качестве образца слюну.