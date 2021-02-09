Создано устройство для определения коронавируса с помощью смартфона

Новая разработка учёных позволит провести тестирование в домашних условиях. Специальный девайс надо вставить в разъём смартфона. В устройство же надо, в свою очередь, вставить одноразовую полоску. На эту полоску помещают образцы, взятые из носа. Девайс проанализирует их за 10 минут и покажет на экране смартфона результат теста.

Сообщается, что датчик реагирует на спайк-протеины, которыми окружён коронавирус. Их появление «меняет силу электрического сигнала на его электродах». Точность тестирования равна 90%. Устройство прошло клинические испытания. В будущем девайс улучшат, и он сможет использовать в качестве образца слюну.