Создано устройство для определения мутаций с помощью смартфона

Разработку представили учёные из Китая. Они создали портативное устройство, способное проводить анализ ДНК. При этом оно весит меньше 100 граммов и работает в паре со смартфоном.

Устройство состоит из двух частей: чипа весом четыре грамма и складной коробки. Сам чип, в свою очередь, содержит блок подготовки образца и блок усиления сигнала. В устройство помещают образец — кровь, мочу или слюну — и промывают его от клеточных компонентов. Затем добавляются реагенты, чтобы молекулы ДНК можно было размножить. Далее необходимо добиться оптимальной температуры. Для этого используют смартфон. Специальное приложение разогревает его и поддерживает температуру на нужном уровне.

По истечении 20 минут образцы попадают в блок усиления сигнала. Затем результат считывается, при этом камера телефона фиксирует свечение проб. Приложение обрабатывает данные.

Устройство помогает выявить разные виды мутаций и специфичные для патогенов последовательности ДНК.