Наука и технологии
Сегодня 20:43
Создано устройство для получения воды из сухого воздуха
Даже в пустыне
Специалисты из Массачусетского технологического института создали устройство, которое может получать питьевую воду из сухого воздуха. Для установки нужен солнечный свет.
Как пишет «Популярная механика», устройство может собрать из воздуха за сутки 0,8 литра воды даже в пустыне. Установка содержит в себе адсорбирующий материал. Ночью он собирает водяной пар из воздуха. Когда восходит солнце, нагревается верхняя панель, разница между верхней и нижней частью установки вытягивает воду из материала, и она отправляется в контейнер.
Преимущество устройства перед предшественниками в том, что технология здесь двухступенчатая, а материалы используются более доступные.
Конечно, 0,8 литра воды в день — это немного. Не хватит даже одному человеку. Поэтому учёные стараются найти способ увеличить количество получаемой воды.