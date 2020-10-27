Создано устройство для получения воды из сухого воздуха

Как пишет «Популярная механика», устройство может собрать из воздуха за сутки 0,8 литра воды даже в пустыне. Установка содержит в себе адсорбирующий материал. Ночью он собирает водяной пар из воздуха. Когда восходит солнце, нагревается верхняя панель, разница между верхней и нижней частью установки вытягивает воду из материала, и она отправляется в контейнер.

Преимущество устройства перед предшественниками в том, что технология здесь двухступенчатая, а материалы используются более доступные.

Конечно, 0,8 литра воды в день — это немного. Не хватит даже одному человеку. Поэтому учёные стараются найти способ увеличить количество получаемой воды.