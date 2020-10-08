Создано устройство для превращения старой одежды в новую

Чудо-машину назвали Looop. Любой желающий может положить туда старую одежду, например, футболку или платье, и наблюдать, как устройство разрушит её и сделает из этого новый свитер или шарф. Процесс переработки занимает около пяти часов. Чтобы забрать старую-новую вещь, нужно заплатить $15.

Система Looop очищает одежду, измельчает её в волокна, из которых затем создаёт новые вещи.

В H&M рассказали, что цель устройства не в массовой переработке старой одежды, а в том, чтобы показать клиентам, как это всё устроено, и мотивировать их сдавать на переработку отжившее своё вещи.