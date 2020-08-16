Создано устройство для стрельбы медицинскими масками в лицо

Аллен поделился, что ему кажется, будто люди вообще не носят маски. Но он уверен, что все должны это делать. Создание очередного видео, объясняющего пользу масок, инженер счёл плохой идеей. Он решил выпустить ролик с безумным устройством, который нельзя проигнорировать.

Автомат Аллена стреляет медицинской маской в лицо человека так, что она оказывается надета на него. Сначала Пан проверил установку на манекенах, так как выстрел мог оказаться слишком сильным и повредить лицо. Затем мужчина испытал устройство на себе.

Оно сделано на основе пневматического пистолета. В самой маске есть магниты, которые притягиваются друг к другу за шеей, когда маска уже находится на лице. Так средство индивидуальной защиты фиксируется на месте.