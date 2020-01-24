Ferra

Создано устройство для управления телевизором взмахами рук

Это небольшая коробочка
На краудфандинговой площадке Kickstarter собрали деньги на создание устройства под названием Glamos, благодаря которому можно управлять телевизором взмахами рук.

Главное в девайсе — миниатюрный лидар. Именно он как бы создаёт на собой сенсорную область в радиусе одного метра. Если взмахивать руками в этой области, то можно управлять телевизором или компьютером.

Так например, взмахом руки вверх или вниз можно переключать пункты в меню. Имитация тычка пальцем в воздухе будет работать как «клик». В целом, количество жестов предлагается большое. Авторы проекта в будущем даже обещают добавить поддержку управления жестов в играх. Это можно живо представить в какой-нибудь Fruit Ninja.

Стоимость коробочки Glamos составит всего $99 (около 6142 рублей). Авторы уже собрали необходимые им деньги.

Glamos