Создано устройство для управления телевизором взмахами рук

Главное в девайсе — миниатюрный лидар. Именно он как бы создаёт на собой сенсорную область в радиусе одного метра. Если взмахивать руками в этой области, то можно управлять телевизором или компьютером.

Так например, взмахом руки вверх или вниз можно переключать пункты в меню. Имитация тычка пальцем в воздухе будет работать как «клик». В целом, количество жестов предлагается большое. Авторы проекта в будущем даже обещают добавить поддержку управления жестов в играх. Это можно живо представить в какой-нибудь Fruit Ninja.

Стоимость коробочки Glamos составит всего $99 (около 6142 рублей). Авторы уже собрали необходимые им деньги.