Создано устройство для управления темой сна

Система учёных использует специальный протокол, приложение и носимый трекер сна. Всё это может не только отслеживать сон, но и направлять сновидения к определённым темам. Система просто повторяет какую-либо информацию во время засыпания, как бы интегрируя её в сновидение.

Исследователи использовали особенность гипнагогии: промежуточного состояния между явью и сном. Этот этап очень похож на фазу быстрого сна. Есть лишь одно различие: люди во время засыпания всё ещё могут слушать аудиодорожки.

Разработанная учёными системами с помощью трекера отслеживает состояние гипнагогии и начинает воспроизводить определённые звуковые сигналы. Зачем это нужно? Чтобы улучшить у человека творческий процесс.