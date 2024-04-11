Создано устройство поиска загрязнителей воздуха в режиме реального времени

Опубликовано 11 апреля 2024, 17:28
1 мин.
Создано устройство поиска загрязнителей воздуха в режиме реального времениШирокополосный ультрафиолетовый спектрометр с двойной комбинацией
Ученые разработали новый инструмент для мониторинга окружающей среды — широкополосный ультрафиолетовый спектрометр с двойной комбинацией. Оно позволяет непрерывно измерять количество загрязняющих воздух веществ и наблюдать за их реакцией с окружающей средой.
Ключевым моментом является использование ультрафиолетового света. Когда ультрафиолетовый свет попадает на молекулы воздуха, он запускает химические реакции. Инновационный спектрометр излучает двойные лазерные импульсы в ультрафиолетовом спектре, возбуждая молекулы и заставляя их вибрировать уникальным образом. Анализируя эти колебания, ученые могут идентифицировать и отслеживать загрязняющие вещества.
Первые испытания были посвящены формальдегиду, распространенному загрязнителю воздуха. Спектрометр может использоваться для мониторинга выбросов в различных условиях, в том числе текстильные и деревообрабатывающие предприятия, а также города с высоким уровнем смога.