Создано устройство против домогательств в общественном транспорте

Устройство выпускает на того, кто решил приставать к людям в переполненном метро или автобусе, невидимые чернила. Эти чернила затем сможет легко распознать полиция при помощи ультрафиолетового излучения. А это значит, что жертвы наконец смогут доказать вину обидчика.

Создатель устройства компания Shachihata продала все выпущенные 500 экземпляров за полчаса. Стоил один такой девайс $23,5.

Стоит отметить, что проблема домогательств в общественном транспорте очень распространена в Японии. Например, в 2017 году Столичный департамент полиции Токио зарегистрировал 1750 таких случаев.