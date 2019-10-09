Наука и технологии
Сегодня 07:54
Создано зеркало-тренер для домашних тренировок
Цена тренировки будет составлять примерно 40 долларов за 30 минут
Разработчики стартапа "Зеркало" из Нью-Йорка поделились планами о продаже персональных тренировок с помощью интерактивного зеркала за 1500 долларов. Новую разработку можно использовать для передачи уроков, а также для того, чтобы следовать инструкциям тренировки.
Интерактивное зеркало работает по принципу обычного приложения с тренировками, однако с помощью нововведения можно с удобством обучаться и тренироваться одновременно. Подписка на обычные интерактивные сеансы обойдется в 30 долларов за месяц. Отмечается, что разработчики добавили и функцию предоставления индивидуального обучения. Таким образом, ”Зеркало” позволит обзавестись личным тренером, который покажет тренировку, разработанную для каждого пользователя персонально.
На данный момент стоимость функции личного тренера не определена, однако предполагается, что цена составит порядка 40 долларов за 30 минутное занятие.
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