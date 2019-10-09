Создано зеркало-тренер для домашних тренировок

Интерактивное зеркало работает по принципу обычного приложения с тренировками, однако с помощью нововведения можно с удобством обучаться и тренироваться одновременно. Подписка на обычные интерактивные сеансы обойдется в 30 долларов за месяц. Отмечается, что разработчики добавили и функцию предоставления индивидуального обучения. Таким образом, ”Зеркало” позволит обзавестись личным тренером, который покажет тренировку, разработанную для каждого пользователя персонально.

На данный момент стоимость функции личного тренера не определена, однако предполагается, что цена составит порядка 40 долларов за 30 минутное занятие.