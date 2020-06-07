Созданы бесплатные инструменты для автоматического сокрытия лиц протестующих с фотографий

Как пишет издание TechCrunch, разработчики создали приложения и инструменты, которые позволяют людям скрывать метаданные со снимков и «заблюривать» лица на них.

Например, один разработчик представил веб-приложение, которое размывает лица на фотографиях так, чтобы нейросети потом не могли восстановить изображение и использовать его для системы распознавания.

Ещё одно приложение работает с iPhone XR и более поздними моделями и маскирует фотографии в режиме реального времени.