Наука и технологии
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Созданы бесплатные инструменты для автоматического сокрытия лиц протестующих с фотографий
Чтобы их не могли распознать власти
Последние недели в США идут протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Миллионы людей выходят на улицы, и, соответственно, их снимают журналисты. А ещё власти задействуют систему распознавания лиц, чтобы идентифицировать американцев. В связи с этим был создан бесплатный инструмент для автоматического сокрытия лиц протестующих с фотографий.
Как пишет издание TechCrunch, разработчики создали приложения и инструменты, которые позволяют людям скрывать метаданные со снимков и «заблюривать» лица на них.
Например, один разработчик представил веб-приложение, которое размывает лица на фотографиях так, чтобы нейросети потом не могли восстановить изображение и использовать его для системы распознавания.
Ещё одно приложение работает с iPhone XR и более поздними моделями и маскирует фотографии в режиме реального времени.