Созданы «бронированные» флеш-накопители

В накопителе применяется коннектор ODU AMC High-Density с количеством контактов до 27. Выбор такого коннектора обусловлен тем, что он позволяет быстро фиксировать и разблокировать соединение. Кроме того, обеспечивается дополнительная защита путём винтового крепления. Этот разъём поддерживает распространённые протоколы передачи данных, в том числе HDMI, USB 2.0 и USB 3.2 Gen1x1.

Флеш-накопитель защищён по стандарту IP68/69K. Может выдержать температуры от -40 до +85 градусов по Цельсию. Объём накопителя — 64 ГБ. Разработчик утверждает, что AMC High-Density Flash Drive выдерживает большее количество циклов записи и чтения по сравнению с традиционными флеш-накопителями.