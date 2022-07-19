Созданы целебные слёзорастворимые линзы

Исследователи начали с идеи вживления в глаз наноигл, которые со временем разлагаются, высвобождая лекарство. Эти иглы настолько малы, что не будут вызывать боли или дискомфорта. Чтобы ввести их в глаз, наноиглы прикрепили к контактной линзе, которая затем растворялась без следа.

Учёные уже протестировали свой продукт на кроликах и обнаружили, что линзы помогают почти полностью снизить неоваскуляризацию роговицы (неоваскуляризацией роговицы называют патологическое состояние, при котором вновь образованные сосуды прорастают на поверхность роговичной оболочки) всего через 28 дней.