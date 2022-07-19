Наука и технологии
Сегодня в 19:02
1 мин.

Созданы целебные слёзорастворимые линзы

Они содержат наноиглы для инъекций
Международная группа исследователей разработала новый тип контактных линз со встроенными наноиглами для лечения заболеваний глаз. Их особенность также в том, что они слёзорастворимы.
Созданы целебные слёзорастворимые линзы

Исследователи начали с идеи вживления в глаз наноигл, которые со временем разлагаются, высвобождая лекарство. Эти иглы настолько малы, что не будут вызывать боли или дискомфорта. Чтобы ввести их в глаз, наноиглы прикрепили к контактной линзе, которая затем растворялась без следа.

Учёные уже протестировали свой продукт на кроликах и обнаружили, что линзы помогают почти полностью снизить неоваскуляризацию роговицы (неоваскуляризацией роговицы называют патологическое состояние, при котором вновь образованные сосуды прорастают на поверхность роговичной оболочки) всего через 28 дней.

Новости партнеров
Новости партнеров