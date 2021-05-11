Наука и технологии
Сегодня в 16:48
Созданы чехлы для смартфонов, рисунок на которых можно менять ежедневно
Поможет особая краска
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новую светочувствительную краску, которая позволяет обновлять цвет и рисунок на любом предмете, в том числе на чехлах для смартфонов. Это значит, что внешний вид аксессуара можно будет менять хоть каждый день.
Разработку назвали ChromoUpdate. Краска наносится на любой предмет и сначала выглядит... никак. Но как только на неё воздействуют светом определённых частот, в краске проступают скрытые пигменты. Если посветить на краску ультрафиолетом, проявится чёрный. Всего за 60 секунд ультрафиолетовый свет может нарисовать замысловатое изображение в оттенках серого. Оно останется, даже после того, как ультрафиолетом перестанут светить.
Краска может принимать и другие цвета. Для их активации нужно посветить RGB светом. Рисунок может сохранять свой цвет и контрастность в течение примерно двух дней в помещении.
На видео можно посмотреть, как это работает: