Созданы чехлы для смартфонов, рисунок на которых можно менять ежедневно

Разработку назвали ChromoUpdate. Краска наносится на любой предмет и сначала выглядит... никак. Но как только на неё воздействуют светом определённых частот, в краске проступают скрытые пигменты. Если посветить на краску ультрафиолетом, проявится чёрный. Всего за 60 секунд ультрафиолетовый свет может нарисовать замысловатое изображение в оттенках серого. Оно останется, даже после того, как ультрафиолетом перестанут светить.

Краска может принимать и другие цвета. Для их активации нужно посветить RGB светом. Рисунок может сохранять свой цвет и контрастность в течение примерно двух дней в помещении.

На видео можно посмотреть, как это работает: