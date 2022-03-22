Наука и технологии
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Созданы чернила для татуировок на толстой кишке

Это нужно в медицинских целях
Учёные разработали улучшенные чернила для эндоскопической татуировки — такая делается на толстой кишке и служит маркером для последующего хирургического вмешательства.
Созданы чернила для татуировок на толстой кишке

Новые чернила меньше рассеиваются и более биосовместимы, чем существующие аналоги. Кроме того, некоторые препараты могут вызвать воспаление или проникать в другие ткани.

Новыми красками можно помечать сложные полипы и опухоли в толстой кишке. С татуировками врачам будет проще отыскивать поражённые участки и удалять их хирургическим путём. «Обычно это очень плоские, тонкие повреждения, и их необходимо пометить, чтобы специалист мог их найти при повторном осмотре», — пояснил доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Рахул Паннала.

Чернила сделали тёмно-синими. Для их создания учёные использовали наночастицы, полученные из металлов, и объединили их с полимерами, которые прилипают к подслизистой поверхности толстой кишки. Новинку уже протестировали на животных.

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