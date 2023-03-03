Наука и технологии
18:30, 03 марта 2023
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Созданы дополнительные пальцы для здоровых людей

Могут пригодиться, например, официантам

Бывало такое, что вам не хватает пальцев? К счастью, учёные уже научились печатать на 3D-принтере дополнительный большой палец.

Созданы дополнительные пальцы для здоровых людей

Фото: Tom Stewart

Авторы разработки считают, что дополнительный большой палец может быть полезен официантам, которые вынуждены носить тарелки, или инженерам-электрикам при пайке.

Учёные уже проверили своё изобретение на практике. Из 600 человек 98% научились использовать роботизированный палец в течение первой минуты. Дополнительный большой палец подключается к двум моторам на запястье, которые связаны с аккумулятором и микроконтроллером на плече.

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