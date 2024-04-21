Созданы дроны на солнечных батареях

Это станет переломным моментом в использовании дронов. В настоящее время полет большинства беспилотников длится около 30 минут, что ограничивает сферу их применения. Установка зарядных станций на маршрутах полетов усложняет и ограничивает передвижение дронов.

Новые солнечные батареи, изготовленные из перовскита и имеющие толщину всего 2,5 микрометра (1/20 человеческого волоса), предлагают легкое и эффективное решение.

В ходе эксперимента исследователи установили кольцо из 24 ячеек на миниатюрный квадрокоптер, получивший название «Solar Hopper». Массив добавил минимальный вес (1/25 от общего веса дрона) и значительно увеличил время полета.