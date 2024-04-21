Созданы дроны на солнечных батареях

Созданы дроны на солнечных батареяхДлительный полет с подзарядкой на ходу
Это станет переломным моментом в использовании дронов. В настоящее время полет большинства беспилотников длится около 30 минут, что ограничивает сферу их применения. Установка зарядных станций на маршрутах полетов усложняет и ограничивает передвижение дронов.
Новые солнечные батареи, изготовленные из перовскита и имеющие толщину всего 2,5 микрометра (1/20 человеческого волоса), предлагают легкое и эффективное решение.
В ходе эксперимента исследователи установили кольцо из 24 ячеек на миниатюрный квадрокоптер, получивший название «Solar Hopper». Массив добавил минимальный вес (1/25 от общего веса дрона) и значительно увеличил время полета.
Испытания в помещении включали в себя 10-секундное зависание дрона с последующей 30-минутной подзарядкой под имитацией солнечного света. Solar Hopper успешно завершил шесть таких циклов, продемонстрировав возможность бесконечно долгого полета при достаточном доступе солнечного света.
Сфера применения выходит за рамки беспилотников. Эти легкие, легко адаптируемые солнечные элементы перспективны для носимой электроники и Интернета вещей, прокладывая путь к «новому поколению самодостаточных энергетических систем», отмечают эксперты.