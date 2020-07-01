Созданы духи с «запахом космоса»

Аромат создал химик и основатель производителя парфюмерии Omega Ingredients Стив Пирс (Steve Pearce). Как пишет CNN, Пирс ранее заключил контракт с NASA. Он уже воссоздавал аромат орбитальной станции «Мир».

На этот Пирс использовал воспоминания астронавтов, которые описывали «запах космоса» как смесь озона, раскалённого металла и жареного стейка. Как рассказывал один из астронавтов, побывавший на МКС, Пегги Уитсон (Peggy Whitson), «запах космоса» напоминает запах от пистолета, из которого только что выстрелили. Кто-то из астронавтов даже упоминал малину и ром.

Сообщается, что «запах космоса» астронавты обнаруживали на костюмах, шлемах, перчатках и инструментах.