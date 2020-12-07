Созданы экономичные гибкие дисплеи для встраивания в одежду

Engadget пишет, что компании использовали технологию Advanced Color ePaper (ACeP). Это уже знакомая технология: с её помощью делали полноцветные 26-дюймовые дисплеи. Сообщается, что вместо стеклянной подложки в новом дисплее использовали пластиковую. На ней устроена матрица органических тонкопленочных транзисторов (oTFT). Создатели утверждают, что новые дисплеи получились более лёгкими и энергоэффективными. Кроме того, они прочнее и тоньше, чем TFT на базе стекла. Поэтому, считают создатели, новинка идеальна для носимых устройств.

Например, дизайнеры могли бы встраивать диспели в одежду и украшения. Первая такая панель имеет диагональ 2,1 дюйма и разрешение 240 x 146 пикселей. Поддерживает шесть цветов.