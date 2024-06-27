Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2024, 06:45
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Созданы «энергосберегающие» кирпичи: для чего они нужны

И кто их разработал
Исследователи из Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) разработали «энергосберегающие» кирпичи. Благодаря включению в состав глины таких отходов, как стекло и угольная зола, эти кирпичи не только экологически чистые, но и энергоэффективные. Традиционное производство кирпича является энергоемким и сильно загрязняет окружающую среду, потребляя 340 миллионов тонн угля в год и способствуя значительным выбросам CO2.
Созданы «энергосберегающие» кирпичи: для чего они нужны

© Seamus Daniel, RMIT University

Однако энергосберегающие кирпичи требуют на 20% меньше энергии для производства. Они достигают твердости при температуре 950 °C по сравнению с 1 050°C, необходимыми для обычных кирпичей, что позволяет значительно экономить энергию и затраты. Кроме того, эти кирпичи обеспечивают лучшую теплоизоляцию, что позволяет сократить счета за электроэнергию на 5%.

Помимо экономии энергии, эти кирпичи также решают проблему утилизации отходов. Используя переработанные мелкие стеклянные отходы, которые в противном случае оказались бы на свалках, они помогают уменьшить загрязнение почвы и воды.

Команда RMIT в сотрудничестве с компанией Visy, занимающейся переработкой отходов, доказала, что эти кирпичи соответствуют промышленным стандартам и обладают прочностью и долговечностью.