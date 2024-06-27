Созданы «энергосберегающие» кирпичи: для чего они нужны

Однако энергосберегающие кирпичи требуют на 20% меньше энергии для производства. Они достигают твердости при температуре 950 °C по сравнению с 1 050°C, необходимыми для обычных кирпичей, что позволяет значительно экономить энергию и затраты. Кроме того, эти кирпичи обеспечивают лучшую теплоизоляцию, что позволяет сократить счета за электроэнергию на 5%.

Помимо экономии энергии, эти кирпичи также решают проблему утилизации отходов. Используя переработанные мелкие стеклянные отходы, которые в противном случае оказались бы на свалках, они помогают уменьшить загрязнение почвы и воды.

Команда RMIT в сотрудничестве с компанией Visy, занимающейся переработкой отходов, доказала, что эти кирпичи соответствуют промышленным стандартам и обладают прочностью и долговечностью.