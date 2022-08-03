Созданы искусственные эмбрионы с органами. Им не нужна сперма, яйцеклетка и матка

Новое исследование, проведенное учеными из Научного института Вейцмана в Израиле, основывается на двух направлениях предыдущих исследований группы. Первое из них связано с перепрограммированием стволовых клеток в “наивное" состояние, которое позволяет им дифференцироваться во все другие клетки, включая другие стволовые клетки. Другая работа была направлена на разработку устройства, которое могло бы более эффективно выращивать эмбрионы вне утробы матери.

Объединив эти два метода, группа специалистов начала с наивных стволовых клеток мыши, которые культивировались в чашке Петри в течение нескольких лет. Они были разделены на три группы, которым были определены ключевые роли в развитии эмбриона.

Одна группа содержала клетки, которые должны были развиться в эмбриональные органы. Две другие были обработаны генами-регуляторами внезародышевых тканей - плаценты для одной группы и желточного мешка для другой. Затем три типа клеток были смешаны вместе в искусственной матке, которая тщательно контролировала давление и кислородный обмен, а также осторожно перемешивала содержимое, имитируя естественный поток питательных веществ.

Оказавшись внутри, три типа клеток слипались вместе, образуя агрегаты, которые потенциально могли развиться в эмбрионоподобные структуры. Только 50 из примерно 10 000 эмбрионов успешно развивались дальше.

Эти несколько счастливчиков начали формировать сферы клеток, а в конечном итоге вытянутые структуры, напоминающие естественные эмбрионы, с плацентой и желточным мешком. Им позволили развиваться более восьми дней, что составляет почти половину срока беременности мыши, и к этому моменту они сформировали все ранние предшественники органов, что включало бьющееся сердце, циркуляцию стволовых клеток крови, хорошо сформированный мозг, кишечный тракт и зачатки позвоночного столба.