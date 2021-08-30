Созданы искусственные мышцы для бронежилетов

Учёные, о работе которых кратко рассказывает TJ, синтезировали титин. Это самый большой известный белок, который встречается в мышечных волокнах.

Синтез белка удался благодаря специальным бактериям. Они могут собирать те самые белковые молекулы. Полученные молекулы титина исследователи также «скрутили» в тонкие волокна. Их толщина оказалась в десять раз меньше человеческого волоса. Волокна получились прочные, даже прочнее кевлара. Поэтому из таких своего рода искусственных мышц можно делать бронежилеты. Помимо этого, волокна можно использовать в хирургии и биоинженерии — они не будут вызывать воспаления.