Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2025, 15:45
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Созданы искусственные жабры для питания подводных роботов кислородом из воды

Вдох-выдох
Исследователи из Гельмгольц-центра Хереон создали искусственную жабру, которая извлекает кислород из морской воды для питания подводных роботов. Эти роботы, известные как морские глайдеры, используются для изучения океана и военной разведки. В отличие от традиционных роботов, использующих пропеллеры, морские глайдеры передвигаются медленно, регулируя свою плавучесть и используя подводные крылья для управления.
Созданы искусственные жабры для питания подводных роботов кислородом из воды

© Helmholtz-Zentrum Hereon

Несмотря на то что морские планеры дешевы в эксплуатации и могут перемещаться на большие расстояния, они сталкиваются с проблемами, связанными с источником питания. Традиционные литиевые батареи уязвимы к повреждению в воде, под давлением и при экстремальных температурах. В ответ на это исследователи разработали систему топливных элементов, в которой используется силиконовая полимерная мембрана для извлечения кислорода из окружающей воды. Затем этот кислород соединяется с водородом для выработки электроэнергии.

Система устраняет необходимость в бортовом хранилище кислорода, что экономит вес и пространство. Она также справляется с изменениями температуры, солености и давления, что делает ее более надежной по сравнению с традиционными аккумуляторными батареями.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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