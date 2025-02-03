Созданы искусственные жабры для питания подводных роботов кислородом из воды

Несмотря на то что морские планеры дешевы в эксплуатации и могут перемещаться на большие расстояния, они сталкиваются с проблемами, связанными с источником питания. Традиционные литиевые батареи уязвимы к повреждению в воде, под давлением и при экстремальных температурах. В ответ на это исследователи разработали систему топливных элементов, в которой используется силиконовая полимерная мембрана для извлечения кислорода из окружающей воды. Затем этот кислород соединяется с водородом для выработки электроэнергии.

Система устраняет необходимость в бортовом хранилище кислорода, что экономит вес и пространство. Она также справляется с изменениями температуры, солености и давления, что делает ее более надежной по сравнению с традиционными аккумуляторными батареями.