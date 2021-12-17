Созданы камеры для обнаружения «подозрительных» людей по лицу, походке и запаху

Один из патентов описывает работу алгоритмов для идентификации незнакомцев. Они объединяют фото и видео с камер, принадлежащих разным людям, в общую сеть. На основе этого затем формируются материалы для «помощи правоохранительным органам».

Ещё один патент описывает «режим оповещения соседей». Пользователь может загрузить фото подозрительного человека, а все близлежащие домофоны начнут вести запись цели. Так же можно выслеживать не только человека, но и автомобили и животных.

Кроме того, в патентах описаны датчики для идентификации по голосу, походке и запаху. Разработки Amazon обеспокоили некоторых специалистов по кибербезопасности.