Созданы камеры для обнаружения «подозрительных» людей по лицу, походке и запаху

Наука и технологии
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Созданы камеры для обнаружения «подозрительных» людей по лицу, походке и запахуЭто разработки Amazon
В сети опубликовали патенты Amazon, в которых описаны технологии для камер умного дома. Они позволяют даже определять «подозрительных» людей.
Один из патентов описывает работу алгоритмов для идентификации незнакомцев. Они объединяют фото и видео с камер, принадлежащих разным людям, в общую сеть. На основе этого затем формируются материалы для «помощи правоохранительным органам».
Ещё один патент описывает «режим оповещения соседей». Пользователь может загрузить фото подозрительного человека, а все близлежащие домофоны начнут вести запись цели. Так же можно выслеживать не только человека, но и автомобили и животных.
Кроме того, в патентах описаны датчики для идентификации по голосу, походке и запаху. Разработки Amazon обеспокоили некоторых специалистов по кибербезопасности.
Источник: DTF