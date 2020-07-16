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Созданы камеры наблюдения для размещения на живых жуках

Жуки-шпионы
Учёные из Вашингтонского университета создали камеры наблюдения для размещения на живых жуках. Системой можно управлять по Bluetooth.

Система камер достаточно лёгкая (248 миллиграммов) и маленькая, чтобы насекомые могли передвигаться с ней на спине. Видеопоток можно получать на смартфон в режиме реального времени. Управление позволит фокусироваться на нужных объектах, вообще камеры поворотные. Могут поворачиваться на угол до 60 градусов.

Разрешение у камер скромное — всего 160 × 120 пикселей. Да и снимает она только чёрно-белую картинку. Скорость съёмки достигает пяти кадров в секунду. Полного заряда аккумулятора системы хватает на час–два видеосъёмки. Можно подключить акселерометр, который будет включать камеру только при резкой смене направления движения жука. Это увеличит время работы до шести часов.

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