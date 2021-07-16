Созданы крошечные сенсоры для чтения мыслей

Наука и технологии
Сегодня в 16:52
Созданы крошечные сенсоры для чтения мыслейОни смогут диагностировать болезни или помочь в управлении компьютером
Команда учёных разработала новый тип биосенсоров, которые можно ввести прямо в кровоток, и они дойдут до мозга. Там они будут мониторить нейронную активность и даже потенциально читать мысли.
Наносенсоры назвали NeuroSWARM3. Они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер в мозге, а также преобразовывать нейронную активность в электрические сигналы. Благодаря этому её можно считывать и интерпретировать.
Учёные говорят, что наносенсоры позволят людям управлять, например экзоскелетами. Можно будет сделать полноценный нейрокомпьютерный интерфейс. Кром того, врачи смогут отслеживать у пациентов с биосенсорами ранние признаки заболеваний нервной системы.
Во время тестов наносенсоры оказались достаточно чувствительны, чтобы улавливать активность отдельных клеток мозга.
Учёные отмечают, что пока эта технология находится на первой стадии развития, но потенциал у неё впечатляющий.