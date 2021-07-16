Созданы крошечные сенсоры для чтения мыслей

Наносенсоры назвали NeuroSWARM3. Они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер в мозге, а также преобразовывать нейронную активность в электрические сигналы. Благодаря этому её можно считывать и интерпретировать.

Учёные говорят, что наносенсоры позволят людям управлять, например экзоскелетами. Можно будет сделать полноценный нейрокомпьютерный интерфейс. Кром того, врачи смогут отслеживать у пациентов с биосенсорами ранние признаки заболеваний нервной системы.

Во время тестов наносенсоры оказались достаточно чувствительны, чтобы улавливать активность отдельных клеток мозга.

Учёные отмечают, что пока эта технология находится на первой стадии развития, но потенциал у неё впечатляющий.