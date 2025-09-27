Созданы крошечные живые роботы из лёгочных клеток

Ранее биороботы двигались с помощью волокон, сокращающихся как настоящие мышцы. Новый подход использует реснички — микроскопические волоски, которые в организме двигают жидкости, например, в лёгких, и помогают некоторым микробам плавать. Контроль над движением таких «ресничных» биороботов (CiliaBots) был сложной задачей.

Лаборатория Рена применила модульную стратегию сборки: отдельные клеточные сферы из стволовых лёгочных клеток объединяются в нужную форму. Некоторые сферы специально делают «неактивными», чтобы реснички в этих местах не двигались. Это позволяет точно управлять движением.

Роботы полностью биологические, биоразлагаемые и совместимы с телом человека.