Созданы крошечные живые роботы из лёгочных клеток

Опубликовано 27 сентября 2025, 22:501 мин.
Созданы крошечные живые роботы из лёгочных клетокДля доставки лекарств
Учёные из лаборатории Рена в Университете Карнеги-Меллон разработали новый вид биологических роботов — AggreBots, созданных из человеческих лёгочных клеток. Эти микророботы могут в будущем перемещаться внутри организма и доставлять лекарства или выполнять другие задачи.
Ранее биороботы двигались с помощью волокон, сокращающихся как настоящие мышцы. Новый подход использует реснички — микроскопические волоски, которые в организме двигают жидкости, например, в лёгких, и помогают некоторым микробам плавать. Контроль над движением таких «ресничных» биороботов (CiliaBots) был сложной задачей.
Лаборатория Рена применила модульную стратегию сборки: отдельные клеточные сферы из стволовых лёгочных клеток объединяются в нужную форму. Некоторые сферы специально делают «неактивными», чтобы реснички в этих местах не двигались. Это позволяет точно управлять движением.
Роботы полностью биологические, биоразлагаемые и совместимы с телом человека.