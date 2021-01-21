Созданы кроссовки с видеокартой на подошве

Новые кроссовки выглядят как мини-ПК. Судя по ролику в Twitter, кулер мини-видеокарты на обуви вращается, как это происходит в компьютере. Кроме того, кроссовки могут подключаться к ПК, и на их небольшие круглые дисплеи можно вывести изображение с помощью программы NZXT. Есть у кроссовок и подсветка.