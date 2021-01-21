Наука и технологии
Сегодня 16:39
Созданы кроссовки с видеокартой на подошве
Для фанатов дефицитной RTX 3080
Если купить новую видеокарту RTX 3080 не удаётся из-за дефицита, то, возможно, появился шанс заполучить её хотя бы в виде кроссовка. Производитель компьютерного оборудования NZXT совместно с компанией RTKFT создал «коллекционные кроссовки нового поколения для лучших киберспортсменов, геймеров и селебрити индустрии».
Новые кроссовки выглядят как мини-ПК. Судя по ролику в Twitter, кулер мини-видеокарты на обуви вращается, как это происходит в компьютере. Кроме того, кроссовки могут подключаться к ПК, и на их небольшие круглые дисплеи можно вывести изображение с помощью программы NZXT. Есть у кроссовок и подсветка.
Вопросов к новинке много. Каковая её функциональность? Сколько она стоит? Можно ли вообще надеть такие кроссовки? NZXT этого пока не сообщила.