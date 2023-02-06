Созданы кроссовки со встроенной бензопилой

Кроссовки получили особый дизайн, а также работающую встроенную бензопилу, отмеченную предупреждающими надписями. Она приводится в действие переключателем сзади. Пила может разрезать различные предметы.

Герой аниме мог превращаться в демона, и у него из головы и конечностей вырастали бензопилы.