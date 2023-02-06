Наука и технологии
19:25, 06 февраля 2023
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Созданы кроссовки со встроенной бензопилой

Приводится в действие переключателем сзади

Энтузиаст вдохновился популярной мангой/аниме «Человек с бензопилой» и сделал Nike Air Force 1 со встроенной бензопилой.

Созданы кроссовки со встроенной бензопилой

Фото: VØID

Кроссовки получили особый дизайн, а также работающую встроенную бензопилу, отмеченную предупреждающими надписями. Она приводится в действие переключателем сзади. Пила может разрезать различные предметы.

Герой аниме мог превращаться в демона, и у него из головы и конечностей вырастали бензопилы.

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