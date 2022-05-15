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Созданы квантовые провода, по которым ток движется только в одну сторону

Они работают на базе топологических изоляторов
Швейцарские и немецкие физики разработали квантовые провода, которые позволяют току течь в одну сторону, но препятствует его движению в обратном направлении.
Созданы квантовые провода, по которым ток движется только в одну сторону

Эта работа касается топологических изоляторов, нового класса материалов, способных проводить электрический ток только на поверхности, внутри оставаясь диэлектриками-изоляторами или полупроводниками. Ещё одно замечательное свойство таких материалов — их можно использовать как «хранилище» информации в квантовых компьютерах.

Учёные разработали новый класс топологических изоляторов. Они использовали особый характер распределения носителей электрического заряда внутри проводника или изолирующего материала. Из-за этого ток движется в разные стороны с разным сопротивлением при приложении внешнего магнитного поля.

В полученных нанопроводах на базе сплава висмута, сурьмы и теллура ток проходит в одном направлении примерно в 100 тысяч раз лучше, чем в противоположном.

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