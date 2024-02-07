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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 14:48
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Созданы литиевые батареи, которые тушат сами себя

Скорее всего это безопасно
Литиевые батареи, без лишней скромности будет сказано, питают нашу жизнь, но их воспламеняемость может быть… разрушительной. Исследователи решили эту проблему, создав литиевые батареи, которые тушат себя сами.

Литиевые батареи питают современную жизнь — от смартфонов до электромобилей. Однако их возможность вспыхивать представляет серьезную угрозу. Исследователи из университетов Клемсона и Хунаня представили революционное решение: огнестойкие литиевые батареи.

Ключ к решению проблемы лежит в электролите — растворе, который позволяет ионам лития двигаться. Вместо легковоспламеняющихся органических растворителей они используют модифицированную версию Novec 7300 от 3M — жидкость для огнетушителей. Как это работает: этот «пожароустойчивый электролит» гасит пламя внутри самой батареи. Если сейчас, когда вы проделываете дырку в обычной батарее, она вспыхивает, то с этой новой конструкцией огонь просто гаснет. В ходе испытаний в батарею даже забивали гвозди — никакого огня.

Новый электролит обладает и другими впечатляющими характеристиками:

  • Более широкий диапазон температур

  • Более длительный срок службы

  • Масштабируемое производство