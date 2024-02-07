Созданы литиевые батареи, которые тушат сами себя

Литиевые батареи питают современную жизнь — от смартфонов до электромобилей. Однако их возможность вспыхивать представляет серьезную угрозу. Исследователи из университетов Клемсона и Хунаня представили революционное решение: огнестойкие литиевые батареи.

Ключ к решению проблемы лежит в электролите — растворе, который позволяет ионам лития двигаться. Вместо легковоспламеняющихся органических растворителей они используют модифицированную версию Novec 7300 от 3M — жидкость для огнетушителей. Как это работает: этот «пожароустойчивый электролит» гасит пламя внутри самой батареи. Если сейчас, когда вы проделываете дырку в обычной батарее, она вспыхивает, то с этой новой конструкцией огонь просто гаснет. В ходе испытаний в батарею даже забивали гвозди — никакого огня.

Новый электролит обладает и другими впечатляющими характеристиками: