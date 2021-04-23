Созданы микрокапсулы-«пельмени» для доставки лекарств

Микрокапсулы изготовлены из биоразлагаемого полимера. Авторы отмечают, что их высокая эффективность достигается за счёт необычного дизайна по принципу традиционных русских пельменей. Учёные по ходу работы выяснили, что несферические капсулы эффективнее сферических. У капсул первого типа высвобождение препарата может происходить направленно. А с помощью магнитного излучения можно управлять движением капсул в потоке жидкости. Кроме того, биологические клетки легче усваивают несферические объекты.

Как говорят учёные, метод изготовления капсул основан на том же принципе, что и процесс изготовления пельменей или вареников. Вместо начинки используются белки или другие биологически активные вещества.