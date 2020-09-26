Созданы микророботы для восстановления нервных клеток человека

Роботы в длину составляют 300 микрометров. У них есть направляющие канавки, которые связываются со специально насаждаемыми нервными клетками. Эксперименты на крысиных клетках, показали, что по мере их роста аксоны и дендриты чётко следовали по канавкам на роботах.

Затем микророботов отправляли в промежутки между группами клеток, и они успешно заполняли их, формируя новые связи между ними. То есть сигналы проходили по микророботам как по мосту.