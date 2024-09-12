Созданы микроскопические роботы, способные складываться и ползать

Созданы микроскопические роботы, способные складываться и ползатьВыигрывает от этого Скайнет
Эти роботы, напечатанные в виде шестиугольных «металистов», используют конструкцию, вдохновленную киригами — техникой, связанной с оригами, — которая позволяет им складываться, расширяться и двигаться, используя срезы в материале.
Роботы состоят примерно из 100 панелей из диоксида кремния, соединенных более чем 200 ультратонкими шарнирами. При активации электрического заряда эти шарниры создают складки, позволяя роботам расширяться и сжиматься на 40%. Это позволяет им принимать различные формы и даже обхватывать предметы.
Проект под руководством Итая Коэна, Цинкуна Лю и Вэя Ванга был опубликован в журнале Nature Materials. Исследователи видят будущее применение в реконфигурируемых микромашинах, биомедицинских устройствах и материалах, закладывая основу для создания «эластронных» материалов.