Созданы микроскопические роботы, способные складываться и ползать

Роботы состоят примерно из 100 панелей из диоксида кремния, соединенных более чем 200 ультратонкими шарнирами. При активации электрического заряда эти шарниры создают складки, позволяя роботам расширяться и сжиматься на 40%. Это позволяет им принимать различные формы и даже обхватывать предметы.

Проект под руководством Итая Коэна, Цинкуна Лю и Вэя Ванга был опубликован в журнале Nature Materials. Исследователи видят будущее применение в реконфигурируемых микромашинах, биомедицинских устройствах и материалах, закладывая основу для создания «эластронных» материалов.