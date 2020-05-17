Наука и технологии
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Созданы нашейные устройства для соблюдения социальной дистанции
Они будут вибрировать и светиться при опасном сближении
Созданы нашейные устройства для соблюдения социальной дистанции. Они призваны помочь посетителям Дуомо — собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции — придерживаться мер предосторожности во время пандемии коронавирусной инфекции.
Представители Дуомо рассказали, что устройства будут предоставляться бесплатно посетителям собора. Если два человека с этим девайсом на шее окажутся друг от друга на расстоянии меньше двух метров, прибор будет издавать вибрацию и светиться. Сообщается, что устройство будет дезинфицироваться после каждого человека.
Собор, прилегающий к нему баптистерий и музей планируют открыть для флорентийцев и гостей города в ближайшие дни. Правда, количество посетителей будет строго ограничено.
Правительство Италии в субботу постановило, что свободное передвижение внутри страны будет доступно с 3 июня.