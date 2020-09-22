Наука и технологии
Сегодня 19:17
Созданы наушники для отслеживания мозговых волн офисных работников
Специалисты боятся, что это очередной инструмент для слежки
Компания Emotiv выпустила датчики электроэнцефалографии MN8, которые выглядят как беспроводные наушники. Они предназначены для того, чтобы отслеживать мозговые волны офисных работников и определять их уровни стресса, внимательности и сосредоточенности.
Наушники можно носить весь день, не испытывая дискомфорта. Как пишет Vice, главная задача устройства — собирать данные о работнике для начальства. Создатели гарнитуры утверждают, что с её помощью можно скорректировать режим работы для сотрудника: например, давать ему сложные задачи в моменты повышенной сосредоточенности. По задумке специалистов Emotiv, их решение позволит людям тратить меньше времени на работу, снизит количество прогулов, несчастных случаев на рабочем месте и улучшит производительность труда.
Тем не менее, у журналистов есть опасения, что работодатели будут злоупотреблять данными, которые им передаёт устройство.