Созданы наушники для отслеживания мозговых волн офисных работников

Наушники можно носить весь день, не испытывая дискомфорта. Как пишет Vice, главная задача устройства — собирать данные о работнике для начальства. Создатели гарнитуры утверждают, что с её помощью можно скорректировать режим работы для сотрудника: например, давать ему сложные задачи в моменты повышенной сосредоточенности. По задумке специалистов Emotiv, их решение позволит людям тратить меньше времени на работу, снизит количество прогулов, несчастных случаев на рабочем месте и улучшит производительность труда.

Тем не менее, у журналистов есть опасения, что работодатели будут злоупотреблять данными, которые им передаёт устройство.