Наука и технологии
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Созданы наушники, которые сами кормят пользователя чипсами
Лишь бы геймеры не отвлекались от игры
Известный бренд Pringles представил наушники для геймеров, которые способны самостоятельно кормить пользователя чипсами. Устройство назвали Hunger Hammer.
Наушники оснащены напечатанной с помощью 3D-принтера ручкой на шарнире, которая держит чипсы и доставляет их ко рту. Кусочки жареного картофеля поступают на подставку из специальной трубки, прикреплённой к наушникам.
Устройство предназначено для любителей онлайн-игр, ведь во время важных матчей нельзя порой отвлечься даже на перекус. Hunger Hammer — часть маркетинговой кампании игры Gears 5. Поступят ли наушники в продажу для широкой публики, неясно. Кроме того, пока это лишь прототип устройства.
Судя по роликам с попыткой воспользоваться Hunger Hammer, наушники не кажутся по-настоящему удобными. Но одно преимущество у такого способа поедания Pringles есть — руки не будут застревать в узкой коробке из-под чипсов.