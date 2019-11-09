Наука и технологии
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Созданы недорогие аккумуляторы для хранения энергии солнца и ветра
Так называемой возобновляемой энергии
Учёные из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли изобрели доступные аккумуляторы для хранения «зелёной» энергии, то есть полученной от ветра, солнца и т.д.
Главным преимуществом разработки является её дешевизна. Это позволит внедрять аккумулятор шире, чем аналоги.
В целом, большинство батарей для возобновляемой энергии — проточные. В них электричество накапливается в ёмкости с жидким электролитом. Исследователи из Беркли создали новый тип мембран для таких батарей. Состоят они из водно-совместимых полимеров с внутренней микропористостью.
Эти мембраны могут работать с различными химическими составами аккумуляторов. Кроме того, они довольно дешёвые, поэтому из них можно создавать недорогие батареи.
Исследователи считают, что переход на возобновляемую энергию важен и позволит человечеству уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива.