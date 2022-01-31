Созданы невидимые QR-коды

Наука и технологии
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Созданы невидимые QR-кодыИх видно только в инфракрасном свете
Аспиранту Массачусетского технологического института пришла в голову идея создать невидимые невооружённым глазом QR-коды. Эта мысль укрепилась после того, как он услышал о новой модели смартфона с камерой, использующей инфракрасный (ИК) диапазон.
Так на свет появилась технология InfraredTags. Такие коды не видны человеку и более долговечны. Их печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света.
Есть два способа печати QR-кодов с помощью 3D-принтера. При первом используют один вид пластика и заполняют места, которые обозначают единицу. При втором нужны уже два вида, один из которых проницаем для ИК-излучения, а второй — нет.
Учёные уже нанесли невидимые QR-коды на Wi-Fi роутер, закодировав название сети и пароль.
Источник: MIT