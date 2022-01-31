Созданы невидимые QR-коды

Так на свет появилась технология InfraredTags. Такие коды не видны человеку и более долговечны. Их печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света.

Есть два способа печати QR-кодов с помощью 3D-принтера. При первом используют один вид пластика и заполняют места, которые обозначают единицу. При втором нужны уже два вида, один из которых проницаем для ИК-излучения, а второй — нет.

Учёные уже нанесли невидимые QR-коды на Wi-Fi роутер, закодировав название сети и пароль.