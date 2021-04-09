Наука и технологии
Сегодня в 14:34
Созданы новые аккумуляторы, которые заряжаются в 10 раз быстрее литиевых
Разработали петербургские учёные
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый тип аккумуляторных ячеек. Батареи на их основе смогут заряжаться 10 раз быстрее литиевых. Кроме того, они будут безопаснее для людей и природы.
Учёные работали над новым полимером для катода батареи три года. В основе полимера лежит длинная цепь комплексов никеля с лигандами. На нить прикрепляют нитроксильные фрагменты. Они могут запасать или отдавать энергию.
В батареях будущего на основе этой разработки не станут использовать соединения лития, из-за которых высок риск возгорания аккумулятора при физическом повреждении, перегрева или короткого замыкания.
Разработка после двух тысяч циклов заряда-разряда сохранила почти 70% своей первоначальной ёмкости. Кроме того, такая батарея может стабильно работать при температуре до минус 40 градусов по Цельсию.