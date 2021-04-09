Созданы новые аккумуляторы, которые заряжаются в 10 раз быстрее литиевых

Учёные работали над новым полимером для катода батареи три года. В основе полимера лежит длинная цепь комплексов никеля с лигандами. На нить прикрепляют нитроксильные фрагменты. Они могут запасать или отдавать энергию.

В батареях будущего на основе этой разработки не станут использовать соединения лития, из-за которых высок риск возгорания аккумулятора при физическом повреждении, перегрева или короткого замыкания.

Разработка после двух тысяч циклов заряда-разряда сохранила почти 70% своей первоначальной ёмкости. Кроме того, такая батарея может стабильно работать при температуре до минус 40 градусов по Цельсию.