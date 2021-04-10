Наука и технологии
Сегодня в 11:24
Созданы очищающие швы хирургические нити
Они доставляют антисептик к ране
Канадские специалисты создали хирургические нити нового типа, способные очищать швы от бактерий. Так они препятствуют воспалениям.
Нити покрывает гелевая оболочка. Она имитирует поверхность сухожилий. Оболочка получилась мягкой и скользкой. То есть повредить кожу она не может. Под оболочкой же находится пучок коллагеновых волокон. Они могут переносить жидкие вещества, то есть доставлять лекарства в живую ткань.
Учёные уже испытали новые нити на крысах. На животных сшивали ткани сердца, печени и кожи. Благодаря тому, что нить может доставлять антисептик, были уничтожены 99% бактерий, попавших в место шва. С новыми нитями не наблюдалось воспалений. Их даже можно использовать для мониторинга раны с помощью визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне.