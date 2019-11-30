Созданы очки для определения уровня сахара в крови по слезам

Диабетикам необходимо часто мониторить уровень сахара в крови. А пациентов с данным диагнозом насчитывается 380 млн по всему миру.

Поэтому прибор потенциально может приобрести большую популярность. Сейчас многие диабетики используют портативные глюкометры. Они могут измерить уровень сахара, но им необходимы образцы крови из пальца для анализа. Это не самая приятная процедура, поэтому учёные решили придумать более безопасный и безболезненный метод.

Биосенсоры в новых очках могут определять фермент, называемый глюкозооксидазой, в слезах. Датчики установлены в носоупорах оправы. Результаты измерения в режиме реального времени отправляются на компьютер или смартфон.