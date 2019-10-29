Созданы очки для принуждения к работе

Сообщается, что устройство отслеживает мозговую активность человека. В него встроены три датчика: по одному за ушами и один на голове пользователя. Когда девайс отмечает снижение концентрации у владельца, линзы начинают затемняться. Когда концентрация возвращается, стёкла снова становятся светлыми.

Создатели очков утверждают, что устройство может быть полезно для выполнения домашних заданий, чтения и обучения. Использовать его рекомендуют два-три раза в неделю в течение 30 минут. Narbis отмечает, что её детище — не медицинский девайс.

Очки уже можно предзаказать на сайте Narbis.com. Стоят они $69.