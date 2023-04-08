Созданы очки, отслеживающие движения лица для безмолвного общения

Системе требуется всего несколько минут обучения, чтобы выучить речевые паттерны пользователя, и она отправляет и получает данные по беспроводной связи на смартфон пользователя для обработки. Текущая версия обеспечивает около 10 часов автономной работы, при этом никакие данные не покидают телефон пользователя.

Система может использоваться для выполнения различных функций, таких как переключение музыки, ввод пароля без прикосновения к телефону или работа над чертежными моделями без клавиатуры.

Исследователи отмечают, что большинство технологий распознавания беззвучной речи ограничены набором заранее определенных команд и требуют, чтобы пользователь стоял лицом к камере или носил ее, что непрактично и невыполнимо. Форм-фактор очков устраняет необходимость смотреть в камеру или вставлять что-то в ухо.