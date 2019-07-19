Ferra

Созданы перчатки, которыми можно «потрогать» несуществующие объекты

В виртуальной реальности
Группа исследователей под руководством Юнгсу Ча (Youngsu Cha) из Корейского института науки и технологий разработала лёгкую перчатку для виртуальной реальности, с помощью которой пользователь может «потрогать» виртуальные объекты. По крайней мере, ему так кажется.

Перчатки выполнены из силикона, потому лёгкие, в отличие от других подобных девайсов. В устройство встроены датчики и механизмы. Движения пальцев фиксируют 11 сенсоров. Они передают данные по Bluetooth. Благодаря этому движение реальной руки переносится в виртуальную среду. Для того, чтобы пользователь ощутил форму объектов, исполнительные механизмы — силиконовые пузырьки, получая сигнал от компьютера, наполняются воздухом.

Весит вся конструкция вместе с батареей и гальванической цепью не больше 170 граммов.

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