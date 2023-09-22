Созданы передвигающиеся динамики, способные изолировать звук в комнате

Эта система использует алгоритмы машинного обучения для определения местоположения и управления звуком, позволяя пользователям излировать звук в определенных зонах или разделять одновременные разговоры. «Микрофоны» автоматически разворачиваются и возвращаются на зарядную станцию, что обеспечивает гибкость и простоту настройки. Эта технология может найти применение в конференц-залах, обеспечивая лучший контроль звука по сравнению с традиционными центральными микрофонами.

Несмотря на то, что данная технология обеспечивает улучшенный аудиоконтроль, исследователи осознают потенциальные проблемы с конфиденциальностью и применяют меры предосторожности для их решения. Например, микрофоны осуществляют навигацию с помощью звука, а не камер, а вся обработка звука происходит локально, что повышает уровень конфиденциальности.