Созданы первые контактные линзы со встроенным дисплеем

Для создания линзы специалисты использовали несколько технологий. Во-первых, они встроили в них AR-дисплей, который проецирует изображение на сетчатку глаза. Во-вторых, в устройстве имеются различные датчики, которые помогают накладывать и стабилизировать картинку.

Дейвас уже показали на первых демонстрационных сеансах. Зрители увидели через линзу навигационные инструкции. Пользователь могли, например, переключать меню, сконцентрировав взгляд на нужной иконке приложения.

Пока для работы линзы требуются внешние аккумулятор и процессор. До коммерческого решения разработке ещё далеко, но её автор верят, что сделали первый шаг по переходу от громоздких гарнитур виртуальной реальности к более компактным девайсам.